am 03.01.2023 - 16:42 Uhr

Etwas mehr als ein Jahr ist es nun her, dass Amazon eine neue Serie mit Christoph Waltz angekündigt hat, nun gewährte man mit einem Trailer nicht nur erste Einblicke, sondern hat auch das Startdatum verraten: Prime Video "The Consultant" wird am 24. Februar die acht Folgen umfassende erste Staffel online verfügbar machen.

Waltz übernimmt darin die Rolle des Regus Patoff, der als Berater eingestellt wird, um das Geschäft der App-basierten Spielefirma CompWare auf Vordermann zu bringen. Dadurch sehen sich die Angestellten neuen An- und Herausforderungen gegenüber gestellt, die alles in Frage stellen - darunter auch ihr Leben. Die Serie, die Amazon als "humorvolle Thriller-Serie" beschreibt, handelt von der finsteren Beziehung zwischen Chef und Angestellten.

Neben Christoph Waltz sind unter anderem Nat Wolff, Brittany O'Grady und Aimee Carrero zu sehen. Schöpfer, Showrunner und Executive Producer von The Consultant ist Tony Basgallop. Er wird unterstützt von Executive Producer Matt Shakman, der ebenso für die Regie der Pilotfolge verantwortlich ist. Christoph Waltz, Steve Stark und Andrew Mittman fungieren ebenfalls als Executive Producer, Kai Dolbashian ist Produzent der Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Bentley Little von 2015 basiert. Es ist eine Produktion von MGM Television Studios und Amazon Studios.