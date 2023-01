Vor nicht einmal einem Jahr ist Peacock, der internationale Streamingdienst von NBCUniversal, auch in Deutschland gestartet – seit dem 25. Januar 2022 ist dieser für alle Kundinnen und Kunden von Sky ohne zusätzliche Kosten inklusive. Einen erweiterten Katalog von "Weltklasse-Inhalten von NBCUniversal", darunter "viele unserer beliebtesten Sendungen sowie spannende brandneue Peacock-Originals" versprach Lee Raftery, Managing Director, Europe, Middle East & Africa, NBCUniversal zum Deutschland-Start.

"An Wünschen orientiert"

Von einen Sterben auf Raten möchte man bei Sky Deutschland in Unterföhring dennoch auf keinen Fall sprechen. "Sky orientiert sich ständig an den Wünschen seiner Kunden und passt sein Content-Portfolio kontinuierlich an", heißt es in einem Sky-Statement. Peacock werde auch weiterhin Teil des Portfolios sein, stellte man klar. Sollten sich Kundinnen und Kunden von Sky wirklich das Verschwinden von etlichen NBCU-Serien gewünscht haben, spräche das auch eine deutliche Sprache. Wer Sky oder den von Sky Deutschland betriebenen Streamer Wow abonniert hat, müsse übrigens auf einige NBCU-Inhalte nicht gänzlich verzichten, teilte das Medienunternehmen mit.

Die "Chicago"-Serien etwa würden im linearen Programm weiterlaufen, on demand aber werden sie nicht mehr angeboten. "Sky Deutschland investiert 2023 in neue Inhalte, insbesondere in die hauseigenen Sender und Sky Originals", heißt es. So hatte der Sender vor einigen Wochen auch schon den Wegfall der linearen Sender Nat Geo und Nat Geo Wild erklärt. Verwiesen wurde in Unterföhring auch auf den jüngsten Start von Paramount+, diesen Streamer bekommen - anders als Peacock - aber nur Sky Cinema-Kundinnen und Kunden ohne Zusatzkosten.