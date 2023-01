am 06.01.2023 - 14:20 Uhr

Im Anschluss an "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" gab's am Donnerstag bei RTL eine ungeplant umfangreiche Vorschau auf das RTL-Programm der nächsten Tage zu sehen. Nach einem gut einminütigen Trailer mit den Januar-Highlights folgten waren nacheinander noch einzelne Trailer für das Dschungelcamp, "Murmel Mania", die Bushido-Doku, die "Cobra 11"-Filmreihe, das Martin-Rütter-Format "Die Unvermittelbaren", die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" sowie das "GZSZ"-Spinoff "Leon - Kämpf um deine Liebe" zu sehen.

Geplant war das freilich anders, eigentlich hätte hier wie stets gegen 17 Uhr die kurze Nachmittagsausgabe von "RTL aktuell" laufen sollen. Auf DWDL.de-Anfrage erklärt ein RTL-Sprecher: "Ursache des Sendungsausfalls gestern war, dass bei Wartungsarbeiten versehentlich eine Signalführung verstellt wurde." Um 17:04 Uhr meldete sich dann Jana Azizi als Moderatorin der nachfolgenden Sendung "Explosiv Stories" einige Minuten früher aus dem Studio und erklärte, dass die Nachrichten aufgrund technischer Probleme entfallen seien.

Inzwischen sollen alle Weichen aber wieder korrekt gestellt sein, sodass der 17-Uhr-Ausgabe von "RTL aktuell" am Freitag nichts im Wege stehen soll.