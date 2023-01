Reisezeit: Für (fast) alle Beteiligten an der kommenden und nächsten Freitag bei RTL startenden Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", dem Dschungelcamp, startete das Australienabenteuer in den vergangenen Tagen. Vor dem Einzug ins Camp, der für die Promis schon vor der ersten Live-Show im TV ansteht, hatte die Produktion eine mehrtägige Quarantäne geplant – aus gutem Grund, wie sich nun zeigt. Denn in Australien angekommen, wurde ein erster Teilnehmer positiv auf das Corona-Virus getestet. Bei Gigi Birofio wurde das Virus nachgewiesen. RTL teilte am Samstag mit, dass der 23-Jährige in Selbstisolation sei und medizinisch betreut werde.

Ihm gehe es gut, erklärte der Sender. Was das für seine Teilnahme am Dschungelcamp bedeutet, ist noch unklar. Bei den Verantwortlichen von RTL könnten Erinnerungen an Anfang 2022 aufkommen, als Lucas Cordalis kurz vor dem Staffelstart positiv auf Corona getestet wurde. Er zog dann in der zurückliegenden Staffel nicht mehr ein, ist dafür Teilnehmer dieser Staffel. Abseits von Gigi seien übrigens alle anderen Stars negativ getestet worden, auch Gigis Begleiter Mike Heiter.



Spannend bleibt die Anreise indes weiterhin für Martin Semmelrogge. Dieser flog nämlich nicht zeitgleich mit den anderen Promis nach Down Under. Warum der 67-Jährige aus der Reihe tanzte, ist weiterhin zumindest nicht offiziell bestätigt. Spekuliert wird, dass es eventuell Probleme mit der Einreise an sich geben könnte. Von RTL hieß es bis dato nur: "Die spätere Anreise von Martin Semmelrogge hat produktionstechnische Gründe."