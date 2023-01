Der ProSiebenSat.1-Streamer hat 16 On-Demand-Streams, die rund um die Uhr etwa ein spezielles Format senden oder aber bestimmte Themengebiete abdecken, gestartet. "Mit unseren neuen Themen-Streams gehen wir für Joyn jetzt den ersten Schritt in Richtung 'Free Ad-Supported Streaming TV' und ebnen den Weg für neue werbefinanzierte Angebote auf Abruf auf Joyn", sagte Tassilo Raesig, Chief Executive Officer bei Joyn, der 'FAST' als Buzzwort des Jahres in der Medienbranche bezeichnete.

Welche FAST-Channels sind nun auf der Plattform beheimatet? Rund um die Uhr gibt es auf jeweils eigenen Sendern "Slavik"-Content, Formate mit Joko und Klaas, die einstige Sat.1-Serien "Anna und die Liebe" sowie "K11", die US-Serien "Sanctuary", "Under the Dome", "The 4400", "Being Human" sowie "Ein Engel auf Erden" sowie das Zeichentrickformat "Strawberry Shartcake".



Außerdem: Ein True-Crime-Channel mit u.a. "Unsolved Mysteries", "Murder in Amish Country", "The Night Caller" und "In the Cold Dark Night", ein Kinderkanal mit Inhalten von RiC, ein Workout-Kanal, Action-Filme, Komödien aus der Mediathek von Netzkino, sowie ein eigener Channel für die US-Kult-Serie "X-Factor". Für die kommenden Monate ist ein weiterer Ausbau der Themen-Streams angekündigt worden. Bei der Nutzung der Streams soll es möglich sein, die kuratierten Formate von vorne zu starten oder zu einem der nächsten Formate in der Auswahl zu springen.

Getrennt hatte sich Joyn kürzlich indes vom Kanal Joyn Primetime. Nach dem Vorbild des bei RTL+ verbreiteten Senders Now! hatte Joyn Primetime täglich zwischen 20:00 Uhr und 1 Uhr ein lineares Programm ausgestrahlt, das vorwiegend mit US-Serien bestückt wurde, bei die Verantwortlichen im klassischen Free-TV keine Chance auf einen Erfolg witterten. Lizenzrechtliche Gründe wurden für das Aus angeführt.