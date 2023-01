Nachdem sich "The Masked Singer" zu einem der erfolgreichsten Show-Neustarts der vergangenen Jahren entwickelte, wollte ProSieben verständlicherweise mehr - und sicherte sich auch deshalb die Rechte am Spin-Off "The Masked Dancer", um der Konkurrenz zuvorzukommen. Ein Jahr nach der Ausstrahlung der ersten Staffel liegt das Format inzwischen jedoch auf Eis.

Wie ProSieben-Sprecher Christoph Körfer gegenüber DWDL.de bestätigte, ist zumindest in den kommenden Monaten keine Fortsetzung von "The Masked Dancer" geplant. Tatsächlich hielt sich das Interesse des Publikum an den maskierten Tänzern in Grenzen: Nachdem die Tanzshow mit über 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen erfolgreichen Einstand hinlegte, wurden am Ende nur noch einstellige Werte erzielt.

Ungeachtet dessen geht "The Masked Singer" in diesem Jahr in die Fortsetzung, wenngleich sich ProSieben hinsichtlich der Schlagzahl noch nicht die Karten schauen lassen möchte. "ProSieben plant für das erste Halbjahr 2023 eine neue Staffel 'The Masked Singer'. Die Programme für das zweite Halbjahr werden wir rechtzeitig vorstellen. Bis dahin heißt es: Alles ist möglich", sagte Körfer, angesprochen auf "Masked Singer" und "Masked Dancer".

Bereits seit 2020 sendet ProSieben jährlich zwei Staffeln von "The Masked Singer", produziert von Endemol Shine Germany. Die Quoten sind inzwischen stark deutlich gesunken, bewegen sich aber trotzdem nach wie vor weit über dem Senderschnitt: Zuletzt schalteten im Herbst durchschittlich deutlich mehr als zwei Millionen Menschen ein, der Marktanteil lag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei fast 20 Prozent.

Dass sich der Erfolg nicht unendlich ausdehnen lässt, zeigt jedoch der Blick auf die für dieses Jahr geplante Live-Tour. Gleich 13 Show sollten ab Frühjahr über die Bühne gehen, unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln und München. Vor wenigen Wochen musste der Veranstalter jedoch alle Termine absagen - "aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation", wie es hieß.