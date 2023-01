Für zwölf Prominente hat das Dschungelcamp bereits begonnen. Sie sind auf dem Weg ins Camp – so wird RTL am Freitagabend, wenn die Live-Sendung um 21:30 Uhr beginnt, schon ausreichend Material der Camperinnen und -Camper haben. Unter diesen zwölf ist auch Djamila Rowe. Die 55-jährige Visagistin war eigentlich nur als Ersatzkandidatin vorgesehen – vorsichtshalber aber mit den anderen nach Australien geflogen. Warum RTL nun auf diesen Back-Up zurückgreifen muss, ist indes unklar. Schon seit Tagen gibt es Spekulationen über die Teilnahme von Martin Semmelrogge.

Boulevardmedien berichteten mehrfach, dass der Schauspieler nicht wie geplant nach Australien fliegen konnte. RTL nannte produktionstechnische Gründe. Glaubt man der "Bild", dann soll sich Semmelrogge inzwischen in Doha befinden – von dort wäre der Weg nach Australien nicht mehr ganz so weit. Doch ob Semmelrogge noch Teil der Show wird, ist unklar. RTL hält sich bedeckt und verweist auf die Liveshow am Freitag. In dieser werde es in der Sache um Semmelrogge "ein Update" geben. In der Liste der Teilnehmenden, mit denen Rowe nun ins Camp unterwegs ist, fehlt der Name Semmelrogge jedenfalls. Dafür dabei: Gigi Birofio. Der Reality-Star hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert, wie ein PCR-Test in Australien herausfand. Inzwischen wurde er aber negativ getestet, die Infektion ist demnach rasch abgeklungen.



RTL zeigt "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nun bis einschließlich dem letzten Januar-Sonntag, an dem das Finale stattfindet, fast immer um 22:15 Uhr. Einzig alle Freitags-Sendungen werden schon um 21:30 Uhr beginnen. Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow und – erstmals – von Jan Köppen an ihrer Seite. Er ersetzt Daniel Hartwich. Und erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie findet die Show wieder in Australien statt. 2022 war Südafrika der Produktionsort.