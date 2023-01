Alberto Horta, der bis zu seinem Abschied im Sommer unter anderem VP Commercial bei Warner Bros. Discovery sowie Senderchef von Tele 5 war, hat eine neue Aufgabe. Künftig ist er für IMG als Senior Vice President und Managing Director für Deutschland, Schweiz und Österreich tätig und soll für die kommerzielle Strategie und den Vertrieb von Medienrechten für das Portfolio weltweiter Rechteinhaber in der Region verantwortlich sein.

Von München aus wird er an Ross Hair, den SVP und Head of EMEA von IMG Media, berichten. "Als eine hochqualifizierte Führungspersönlichkeit in der Medienbranche bringt Alberto mit seinem umfangreichen Wissen, seiner vielfältigen Erfahrung und seinen weitreichenden Beziehungen wertvolle kommerzielle und unternehmerische Qualitäten in IMG Media ein", sagt Hair. "Wir freuen uns, Alberto im Team begrüßen zu dürfen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, um die Geschäfte unserer Kunden in der Region zu entwickeln und auszubauen."

Horta: "Ich bin begeistert, zur IMG-Familie und ihrem erstklassigen Team zu gehören. Ich freue mich sehr darauf, das einzigartige Portfolio von IMG mit bestehenden und neuen Kunden in den verschiedenen Regionen weiter auszubauen und zu diversifizieren."

Bei IMG handelt es sich eigenen Angaben zufolge um ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Sport, Events und Medien. So managed IMG unter anderem Athleten, besitzt und betreibt jährlich zahlreiche Live-Events und ist Produzent und Vertreiber von Sport- und Unterhaltungsmedien. Daneben hat sich das Unternehmen auch auf Lizenzvergabe, Sporttraining und Ligaentwicklung spezialisiert.