Nina Gerhardt ist ab sofort neue CEO von RTL Radio Deutschland. Die Radiomanagerin war bisher schon Co-Geschäftsführerin und berichtet in ihrer neuen Funktion an ihren Vorgänger Stephan Schmitter, der sich künftig auf seine Aufgaben als Geschäftsführer Programm und Marken bei RTL Deutschland konzentrieren will. Gerhardt kennt das Unternehmen bestens und war vor ihrem Wechsel in die Geschäftsführung bereits seit 2013 als Leiterin Medienpolitik & Kommunikation tätig.

© RTL Deutschland / Frank Beer Stephan Schmitter

Nina Gerhardt: "Ich danke RTL Deutschland und Stephan Schmitter für das Vertrauen und freue mich sehr auf meine erweiterten Aufgaben bei RTL Radio Deutschland. Gemeinsam gilt es einmal mehr, der Gattung Radio und Audio an vielen Stellen Gehör zu verschaffen. Wir haben eine starke Radiogruppe mit tollen Talenten und Marken, die Radio und Audio für die Menschen tagtäglich zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Teil des großen Medienhauses RTL über eine sehr gute Position verfügen, um Radio und Audio auch weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."

Mit der Personalie setzt Stephan Schmitter den Weg fort, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Inga Leschek ab März als neue Chefin für RTL und RTL+ nach Köln zurückkehren wird. Etwas mehr als ein Jahr war sie zuletzt bei Netflix als Director Unscripted & Docs unter anderem für den deutschsprachigen Raum verantwortlich. Zuvor arbeitete Leschek als Geschäftsführerin der Kölner Produktionsfirma RTL Studios.