Der ZDF-Nachrichtenmarke "ZDFheute" gelang es in Kalenderwoche 17 (20.-26. April), schon die zweite Woche in Folge eine Streaming-Nettoreichweite von knapp über zwei Millionen Personen einzufahren und damit das Programmmarken-Ranking der AGF mit deutlichem Vorsprung vor den News-Angeboten von RTL ("ntv Nachrichten", 1,465 Millionen) und ARD ("Tagesschau", 1,430 Millionen) anzuführen.

Bei RTL+ kann man sich unterdessen über mehrere Wochen-Bestwerte freuen. Das derzeit erfolgreichste Reality-Format wird dabei erneut von RTLzwei zugeliefert: "Kampf der Reality-Allstars" lag diesmal nur noch knapp unter der Millionen-Marke. Im Vergleich zur Vorwoche war das ein Streaming-Nettoreichweiten-Plus von 130.00. Und der Bestwert aus dem vergangenen Jahr wurde um über eine viertel Million übertroffen. RTLzwei erweist sich damit nach der "#CoupleChallenge" für RTL+ in diesem Jahr schon zum zweiten Mal als sehr starker Reichweiten-Lieferant.

Eine erfreuliche Entwicklung gab es auch bei "Deutschland sucht den Superstar": Hier ist sicher hilfreich, dass neben den auch im linearen TV ausgestrahlten Shows bei RTL+ noch die "DSDS"-Reality mit Einblicken ins WG-Leben zu sehen ist. Alles in allem erreichten die "DSDS"-Inhalte im Streaming diesmal 642.000 Personen, das waren nochmal 90.000 mehr als in der Woche zuvor, als es ebenfalls schon einen deutlichen Zugewinn zu verzeichnen gab.

Für die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" war es mit 0,782 Millionen im Streaming erreichten Personen der erfolgreichste Wochen-Wert seit Mitte Oktober vergangenen Jahres. Im Falle von "Rote Rosen" muss man sogar etwas mehr als ein Jahr zurückgehen um einen stärkeren Wert zu finden als die diesmal erreichten 601.000 Personen. Noch mehr Leute erreichte aber wieder "GZSZ", das zwar wieder unter die Millionen-Marke zurückfiel, aber mit einer Streaming-Nettoreichweite von 941.000 richtig stark unterwegs war.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 17

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only ZDFheute ZDF 2,032 ntv Nachrichten RTL 1,465 Tagesschau ARD 1,430 Sportschau ARD 1,150 Tatort ARD 1,058 Bundesliga DAZN 0,984 Kampf der Realitystars RTLzwei 0,966 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 0,941 Sportstudio DFB-Pokal ZDF 0,931 Welt News Axel Springer 0,911 The Boys Amazon 0,856 heute-show ZDF 0,825 Sturm der Liebe ARD 0,782 Praxis mit Meerblick ARD 0,781 DSDS - Deutschland sucht den Superstar RTL 0,642 Two and a half Men Amazon 0,628 Rote Rosen ARD 0,601 Temptation Island RTL 0,544 Germany's Next Topmodel Joyn 0,544 ZDFinfo Doku ZDF 0,528

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 20.04.2026-26.04.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17566 vom 04.05.2026

Ein bisschen die Luft raus war zuletzt bei "Germany's Next Topmodel", das mit einer Nettoreichweite von 0,544 Millionen zwar der gefragteste Inhalt bei Joyn war, aber trotzdem auf ein Staffel-Tief zurückfiel. Platz 2 im Joyn-internen Ranking ging an "Most Wanted" mit einer Nettoreichweite von 0,34 Millionen - immerhin der bislang beste Wert für das Format.

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.