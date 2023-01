Vox hat die Ausstrahlung der achten Staffel von "Kitchen Impossible" in Aussicht gestellt. Acht neue Folgen des Koch-Wettbewerbs werden ab dem 12. Februar jeweils sonntags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Zum Auftakt bekommt es Tim Mälzer erstmals sogar mit einem Vater-Sohn-Duo zu tun: Walter und Sascha Stemberg sind in der ersten Folge mit dabei. Zu einem späteren Zeitpunkt tritt auch das Paar Elif Oskan und Markus Stöckle gemeinsam gegen Mälzer an.

Weitere Köchinnen und Köche, die sich mit Tim Mälzer im internationalen kulinarischen Wettstreit messen wollen, sind Thomas Bühner, René Frank, Edi Frauneder, Philipp Vogel und Graciela Cucchiara. Die Kochduelle werden unter anderem in Costa Rica, Vietnam, Singapur, den USA und Argentinien ausgetragen. Geplant sind außerdem zwei "Kitchen Impossible"-Specials: Erstmals findet eine komplette Folge in den USA statt und in der "Best Friends-Edition" kocht Tim Mälzer mit Tim Raue und Hans Neuner um den Sieg.

Produziert wird "Kitchen Impossible" von Endemol Shine Germany. Mit im Schnitt über eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem durchschnittlichen Marktanteil von mehr als zwölf Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erwies sich die vergangene Staffel erneut als großer Erfolg für Vox. In der Spitze lag der Marktanteil sogar bei 15,1 Prozent.