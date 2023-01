Seine Freude über das Talkshow-Comeback währte nicht allzu lange: Nur wenige Monate nach dem Start hat Sport1 den wöchentlichen Fußball-Talk mit Rudi Brückner schon wieder eingestellt. Ein Sendersprecher bestätigte am Mittwoch auf DWDL.de-Nachfrage das Aus des Formats. Seit Anfang August war "Rudi Brückner - Der Talk am Montag" bei Sport1 zu sehen, konnte seither aber keine überzeugenden Einschaltquoten erzielen. Die letzte Ausgabe lief bereits Anfang November und erreichtr nur rund 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 0,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

"Sport1 testet immer wieder neue Formate und Angebote. Dazu gehörte in der ersten Saisonhälfte auch 'Rudi Brückner - Der Talk am Montag'", erklärte der Sport1-Sprecher in einem Statement. "Hier wurden mit prominenten Gästen wie Heribert Bruchhagen, Patrick Helmes oder Winfried Schäfer relevante Themen aus der Fußballwelt diskutiert und dabei über die Tagesaktualität hinausgeblickt. Auch Fanvertreter kamen unter anderem zu Wort. Allerdings erreichte der Fußballtalk leider nicht wie gewünscht die Zielgruppe, weshalb der Talk 2023 nicht fortgesetzt wird."

Weiter heißt es: "Wir bedanken uns bei Rudi Brückner und dem Talk-Team für ihren Einsatz und die vielen spannenden Themen und Gesprächspartner." Am Montagabend setzt Sport1 stattdessen vorerst auf Programme aus der Konserve. So gibt es ab sofort ganzen Abend über diverse Folgen der kanadischen Dokusoap "Storage Wars - Geschäfte in Kanada" zu sehen. Perspektivisch soll es jedoch wieder sportlicher werden. Ab Sommer will der Sender montags mit der Frauen-Bundesliga "ein starkes Live-Recht präsentieren", wie Sport1 mitteilte. Die entsprechenden Rechte hatte man kürzlich erworben.

Ob Brückner noch einmal an anderer Stelle bei Sport1 zu sehen sein wird, ist unklar. Als Kommentator, derzeit für Sport1+, bleibt er aber tätig. Sein Talk-Comeback hatte im Herbst 2021 begonnen, als Florian König wenige Wochen nach seinem Einstand als "Doppelpass"-Moderator erkrankte und monatelang ausfiel. Brückner übernahm die Vertretung und feierte damit sein Comeback in jener Sendung, die er einst seit ihrem Start im Jahr 1995 selbst fast eine Dekade lang prägte. Beim Sport1-Publikum kam Rudi Brückners Rückkehr so gut an, dass schnell Überlegungen angestellt wurden, wie man den Routinier auch künftig einsetzen kann.

Im schwierigen Programmumfeld am Montagabend blieb der Erfolg jedoch aus. Schmerzen dürfte das Aus den Moderator aber nur bedingt, schließlich hatte sich Brückner schon vor dem Start im August gelassen geäußert. "Ich bin inzwischen ja etwas älter", sagt der 67-Jährige im Gespräch mit DWDL.de. "Meine Karriere hängt also nicht mehr so sehr am seidenen Faden."