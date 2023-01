Wenn am 21. März im Filmhaus in Köln die Preisträgerinnen und Preisträger des 59. Grimme-Preises bekannt gebenen werden und diese ihre Auszeichnungen dann genau einen Monat später im Theater der Stadt Marl erhalten, dann werden wieder überwiegend Akteure öffentlich-rechtlicher Produktionen im Mittelpunkt stehen. ARD, ZDF, aber auch 3sat und Arte lagen in der Gunst der Nominierungs-Jurys weit vorn. Abseits öffentlich-rechtlicher Formate tauchen Produktionen von RTL Deutschland drei Mal auf, Seven.One ist einmal dabei - die beiden großen Privatsender-Gruppen bringen es damit zusammen auf so viele Grimme-Nominierungen wie Netflix. Magenta TV kommt noch auf eine Nominierung, Sky geht dagegen komplett leer aus. Der Pay-TV-Anbieter war 2022 etwa noch mit seinen Serien "Die Ibiza Affäre", "Die Wespe", "Ich und die Anderen" und der "Wirecard"-Doku vorgeschlagen.

Vielfalt im Fokus

Im Unterhaltungsbereich behandeln gleich vier von zehn nominierten Formaten das Feld Diversität. Mit dabei sind der diverse WDR-Talk "Andaz", die deutsche "Queer Eye"-Version von Netflix sowie die inklusiven Dokus "Down the Road" vom SWR und "Zum Schwarzwälder Hirsch" von Vox über Menschen mit Down-Syndrom. Auffallend: Große Studioshows haben es diesmal nicht unter die Nominierten geschafft. Dafür darf Jan Böhmermann, der für sein "ZDF Magazin Royale" vorgeschlagen ist, ebenso auf einen Grimme-Preis hoffen wie das Team hinter "Szene Report" (MDR/ARD Kultur), "Normaloland" vom ZDF, der "Gedankenpalast" vom BR und "Music Impossible - Mein Song. Dein Sound." (ZDF).

Joko und Klaas sind unterdessen für die "nachhaltige Schaffung von Aufmerksamkeit für die Revolution in Iran und die Souveränität anzuerkennen, dass das Medium Fernsehen dabei an seine Grenzen stößt" für einen Spezial-Preis nominiert. Die beiden hatten im Rahmen ihrer 15-Minuten-Aktion bei ProSieben ihre Instagram-Accounts dauerhaft an zwei iranische Frauen übergeben.

Information in öffentlich-rechtlicher Hand

Die mannigfachen Krisen auf der Welt, ein Krieg in Europa mit direkten Auswirkungen auch auf die deutsche Bevölkerung, wenn man an die Inflation denkt, habe Berichte aus anderen Krisenregionen in den Hintergrund gerückt. Nominiert wurden daher gezielt auch Produktionen, die etwa Afghanistan oder Syrien dennoch nicht aus dem Blick verloren haben: "STRG_F bei den Taliban: Warum finden Menschen sie gut?" (NDR/funk) etwa, aber auch rbbs "Mission Kabul-Luftbrücke" oder "The Other Side of the River" (Arte) rund um Syrien im Bürgerkrieg. Mit deutschen Sorgen und Problemen befasste sich etwa "Genderation" (ZDF/3sat) oder "Atomkraft Forever" (SWR/NDR). Die Tatsache, dass überhaupt nur eine privatwirtschaftlich beauftragte Sendung im Informations-Bereich vorgeschlagen ist, verdeutlicht, welchen Stellenwert die Grimme-Jury dem öffentlich-rechtlichen Angebot beimisst. Nicht von dort kommt einzig das von Film Five für Netflix umgesetzte "Gladbeck: Das Geiseldrama".

Netflix hofft auf "1899" und "Kleo"

Auch in der Kategorie Fiktion sind mehrheitlich öffentlich-rechtliche Stoffe vorgeschlagen, etwa die mit ukrainischen Filmschaffenden entstandene ZDF/ZDFneo-Serie "Himmel & Erde" oder Charlotte Links "Safe". Hier tauchen vermehrt aber auch private Anbieter auf, RTL+ etwa doppelt mit Nennungen für "Hübsches Gesicht" (Moovie) und "Ze Network" (Syrreal Entertainment/CBS Studios). Die Firma Zeitsprung Pictures könnte einen Preis für "Kleo" (Netflix) abräumen, Jantje Friese und Baran bo Odar sind für "1899" (ebenfalls Netflix) vorgeschlagen und auch die Deutsche Telekom hofft: Gewinnt "Oh Hell" den begehrten Preis? Die Menschen, so sagt es Gerlach, würden sich bei den vielen Krisen "auch nach Abwechslung, Unterhaltung und Ablenkung vom Alltag sehnen".



Im Kinderbereich führt indes kaum Weg am öffentlich-rechtlichen Kika vorbei, viele der Nominierungen sind unter anderem dort gelaufen. Im Jugendbereich fallen gleich mehrere Produktionen von Funk auf der Nominerungsliste auf; darunter sind Formate wie"Hypeculture", "Sympathisch" oder Coldmirror als "prägende Internetpersönlichkeit mit hochwertigen und innovativen Inhalten" sowie eine "STRG_F"-Ausgabe für ihre differenzierte Auseinandersetzung mit Afghanistan.





Die Nominierten in der Übersicht

Kategorie Fiktion