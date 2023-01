Bereits seit einigen Jahren gehört True Crime zu den weltweit beliebtesten Genres. Sixx versucht sich jetzt zusammen mit Paula Lambert an einer besonderen Mischung und verknüpft True Crime und Sex: Herausgekommen ist das Format "Sex Crime Stories - Paula im True-Crime-Fieber", das Anfang Februar seine Premiere feiern wird.

Geplant sind zunächst sechs Folgen, deren Ausstrahlung ab dem 6. Februar jeweils montags um 20:15 Uhr erfolgen soll. In ihrer neuen Sendung begrüßt die Sex-Expertin den Strafverteidiger, Bestsellerautor und Podcaster Dr. Alexander Stevens. Er berichtet von den skurrilsten, spannendsten und schockierendsten sexuell motivierten Fällen seiner Laufbahn, die - so verspricht es der Frauensender - die sonst so wortgewandte Paula Lambert mitunter sprachlos machen sollen. Produziert wird "Sex Crime Stories" von Watch Lola.

Rein fiktive Fälle hat unterdessen Sat.1 für den Februar in Aussicht gestellt: Am 7. Februar wird dort die 13. Staffel von "Navy CIS: L.A." mit den noch ausstehenden Episoden fortgesetzt. Diese laufen - wie zuletzt - wieder dienstags um 21:15 Uhr und damit im Anschluss an "Navy CIS", das sich bereits eine Woche zuvor um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge im Sat.1-Programm zurückmelden wird. Der Wechsel hin zu Eigenproduktionen am Dienstagabend war damit vorerst nur von kurzer Dauer.

Eine 14. Staffel von "Navy CIS: L.A." beim US-Sender CBS bereits seit Herbst zu sehen. Zu Jahresbeginn hatte CBS zudem ein Crossover von "Navy CIS", "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS: Hawaii" ausgestrahlt. Wann diesen den Weg zu Sat.1 finden wird, ist noch nicht bekannt.