Bei Vox wird demnächst sogar an gleich zwei Abenden pro Woche gekuppelt: Während "First Dates Hotel" ab dem 6. Februar mit neuen Folgen am Montagabend zu sehen ist, geht nur eine Woche später die neue Datingshow "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" an den Start. Vox zeigt das Format mit Moderator Wayne Carpendale ab dem 14. Februar jeweils dienstags um 20:15 Uhr, passenderweise also am Valentinstag.

In dem Neustart treten gehen vier Single-Frauen an Bord eiens Kreuzfahrtschiffs. Dort treffen sie jeweils auf fünf männliche Anwärter, die nacheinander um ihr Herz buhlen. Bei romantischen Dates an Land oder auf dem Schiff fühlen die Frauen den Herren auf den Zahn, ehe am Ende des Tages die Entscheidung ansteht, ob sie ihre bisherige Reisebegleitung oder doch einen anderen Mann zum nächsten Reiseziel mitnimmt.

Die Mittelmeer-Kreuzfahrt startet für die vier Frauen in Barcelona. Weiter geht's nach Palma, wo sie ihr erstes Date haben. Von dort aus steuert das Schiff die Häfen von La Spezia und Civitavecchia an, ehe es weiter nach Korsika geht. Zurück in Barcelona fällt dann die endgültige Liebes-Entscheidung.

"Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" ist eine Eigenentwicklung von Vox und wurde bereits im September von RTL Studios auf einem AIDA-Schiff produziert. Alle Folgen der neuen Datingshow stehen übrigens schon jeweils eine Woche vor der Vox-Ausstrahlung bei RTL+ zum Streamen bereit.