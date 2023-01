am 19.01.2023 - 14:30 Uhr

"Let's Dance" startet am Freitag, den 17. Februar um 20:15 Uhr in die 16. Staffel. Den Ausstrahlungstermin hat der Kölner Privatsender jetzt bestätigt. Los geht es mit der "großen Kennenlernshow", die erneut unter dem Motto "Wer tanzt mit wem?" steht. In den darauffolgenden Wochen sind zwölf weitere Live-Shows geplant, deren Produktion Seapoint Productions übernimmt.

Als Kandidatinnen und Kandidaten sind in der neuen Staffel Jens Knossalla, Younes Zarou, Philipp Boy, Michael "Mimi" Kraus, Abdelkarim, Ali Güngörmüs, Timon Krause, Chryssanthi Kavazi, Sharon Battiste, Alex Mariah Peter, Sally Özcan, Julia Beautx, Natalia Yegorova und Anna Ermakova mit dabei. Wie gehabt übernehmen Daniel Hartwich und Victoria Swarovski wieder die Moderation der Tanzshow, in der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González.

Im Anschluss an "Let's Dance" zeigt RTL auch in diesem Jahr wieder "Exclusiv Spezial" mit Frauke Ludowig. Ab 23:30 Uhr präsentiert Frauke Ludowig Details und Interviews rund um die Show.

Zur Einstimmung hat RTL zudem bereits für Sonntag, den 5. Februar die Quizshow "Jauch gegen Let's Dance" angekündigt. In der von Oliver Pocher moderierten Show duellieren sich Günther Jauch und das "Let's Dance"-Team um Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Jorge González, Victoria Swarovski, Jan Köppen, Massimo Sinató, Kathrin Menzinger und René Casselly. Daneben ist auch Vox im Boot: Ab dem 13. Januar dreht sich montags bis freitags um 15:00 Uhr bei "Shopping Queen" eine Woche lang alles um "Let's Dance". Passend zum Motto "Dancing Queen! Sei mit deinem Outfit der Hingucker auf der Tanzfläche!" werden die fünf Kandidatinnen von jeweils einem "Let's Dance"-Profi beim Shoppen unterstützt.