Zum 1. April übernimmt Tilo Barz die Leitung der Intendanz des Hessischen Rundfunks und arbeitet somit Intendant Florian Hager zu. Er übernimmt damit nicht nur die Verantwortung für die Abteilungen Kommunikation und Medienforschung sondern soll sich insbesondere auch mit der Einbringung des HR in die ARD beschäftigen. Er bilde "die Schnittstelle zwischen ARD-Strategie und interner Strategie", heißt es in der Mitteilung des HR. Barz tritt ie Nachfolge von Barbara Müller-Geskes an, die sich in den Ruhestand verabschiedet.

"Ich freue mich sehr, mit Tilo Barz einen in der ARD bestens vernetzten Strategen für diese wichtige Aufgabe gewinnen zu können," so Intendant Florian Hager: "Sowohl der HR als auch die ARD insgesamt befinden sich in einem einschneidenden Veränderungsprozess. Einer der Kernsätze unseres gerade erarbeiteten Zielbilds lautet: 'Wir gewinnen nur als ARD'. Dies erfordert, dass wir die Gemeinschaft stärken, Kooperationen ausbauen und die Perspektiven des HR bestmöglich einbringen. Tilo Barz bringt durch seine langjährige Erfahrung im ARD-Umfeld und sein tiefes Verständnis für die Abläufe im HR beste Voraussetzungen mit."

"Mit großem Respekt und viel Vorfreude schaue ich auf diese neue Aufgabe und die anstehenden Herausforderungen", betont Tilo Barz. "Ich möchte gerne meinen Beitrag leisten, die Kompetenzfelder des HR zu schärfen, unsere Rolle innerhalb der ARD zu stärken und die Gemeinschaft mitzugestalten. Da gibt es noch viel zu tun, aber wir haben starke Teams und gute Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg – davon bin ich überzeugt, und das treibt mich auch an!"

Barz wechselte nach Stationen beim MDR und ntv im Jahr 2002 zum Hessischen Rundfunk, wo er zunächst die Leitung von boerse.ard.de übernahm. 2006 wurde er Leiter Multimedia und verantwortete damit den Ausbau des Online-Angebots des HR. Nachdem der Bereich Multimedia in die crossmediale Programmdirektion integriert wurde, ist er seit vergangenem Jahr als Projektleiter für die Neuaufstellung der medienübergreifenden Chefredaktion zuständig.