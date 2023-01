am 24.01.2023 - 17:43 Uhr

Die neue ARD-Krimireihe "Auge um Auge" wird ihre Premiere im Frühjahr feiern: Der erste Fall um die Kriminalpsychologin Annett Schuster (Kristin Suckow) und den Fallanalytiker Jan Kawig (Bernhard Conrad) soll am Donnerstag, den 9. März um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen sein. Maris Pfeiffer ist bei der "Auge um Auge"-Premiere als Regisseurin im Einsatz, die Bilder kreiert Volker Tittel. Jens Köster ("ZERV") schrieb das Buch zum Krimi, der von der Polyphon hergestellt wird.

Im ersten Film wird nahe der Wartburg eine männliche Leiche gefunden, zusammengekauert in einem Kühlschrank, als würde sie beten. Bekannt war der Mann als "Richter Gnadenlos" am Oberlandesgericht Erfurt. Rache als Motiv liegt nahe. Annett Schuster findet religiöse Symbole, die auf das Bibelzitat "Auge um Auge" hinweisen. Als in der Nähe einer verlassenen Kirche eine zweite Leiche entdeckt wird, ist klar: Die Ermittler haben es mit einem Serienmörder zu tun.

"Wir freuen uns, im Thüringer Wald und der schönen Stadt Erfurt gemeinsam mit dem MDR auf Verbrecherjagd gehen zu dürfen", sagte Christoph Pellander, der Redaktionsleiter der ARD-Degeto, schon im vorigen Jahr anlässlich des Drehstarts. Und Johanna Kraus, die beim MDR die Redaktion Fernsehfilm leitet, ergänzte: "Ich freue mich sehr über den Krimi-Zuwachs auf dem Sendeplatz am Donnerstagabend, den der MDR mit der ARD Degeto seit Jahren bereits erfolgreich mit der Krimireihe 'Wolfsland' bestückt. Nun erzählen wir gemeinsam mit der Degeto einen Krimi mit anderem Lokalkolorit und einem Ermittlerpaar, bei dem Bernhard Conrad sogar einen gewissen Heimvorteil genießt, da er gebürtiger Thüringer ist."