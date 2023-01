RTL hat nicht nur einen Sendetermin für die kommende Staffel des Kuppelformats "Der Bachelor" kommuniziert, sondern auch verraten, wer der neue Rosenverteiler ist. Im linearen Fernsehen wird am Mittwoch, 1. März 2023 ab 20:15 Uhr zu sehen sein, wie der Halb-US-Amerikaner David Jackson auf die in der kommenden Staffel teilnehmenden Single-Ladys trifft. Jackson ist 32 Jahre alt und möglicherweise, wie RTL in Promo-Texten vermutet, ein besonders gefühlvoller Rosenkavalier. In einem PR-Interview mit dem Sender erklärte der Junggeselle: "Für mich gibt es nichts Männlicheres, als zu seinen Gefühlen zu stehen und zu sagen, wie man fühlt. Das ist alles andere als Schwäche."

Derzeit arbeitet Jackson als Model und Content Creator. Die inzwischen 13. Staffel von "Der Bachelor" läuft später als in den Jahren zuvor. Zuletzt startete die Suche nach der großen Liebe und ein bisschen Fame stets im Januar. 2019 war die damalige Staffel sogar schon Ende Februar beendet. Dass RTL 2023 erst später loslegt, hat mit "Deutschland sucht den Superstar" zu tun.



Die Casting-Show läuft seit Kurzem wieder auf ihrem üblichen Sendeplatz am Samstag, mit einer weiteren Folge pro Woche jedoch auch mittwochs. In den vergangenen Jahren war aber der Dienstag stets der zweite Sendetag in der Anfangsphase von "DSDS". 2023 hat RTL seinen "Dienst-Tag" mit eigenproduzierten Krimis und Thrillern wie "Cobra 11" oder "Sonderlage" belegt, während Dieter Bohlen und Co. eben mittwochs on air gehen. Entsprechend übernimmt "Der Bachelor" also dann, wenn die zweite "DSDS"-Episode pro Woche wegfällt.

In den zurückliegenden Jahren waren die linearen Zielgruppen-Quoten von "Der Bachelor" leicht rückläufig. Die zehnte Staffel landete im Schnitt noch bei etwas mehr als 16 Prozent. Im vergangenen Jahr sicherte sich Staffel zwölf rund 14,3 Prozent. Nicht genau bekannt ist, welche Rolle dabei die Nutzung von RTL+ spielt. Der Streamingdienst bietet die Episoden nicht nur zeitlich flexibel, sondern auch vorab an. So auch diesmal: Bei RTL+ startet die neue "Bachelor"-Staffel schon am 22. Februar.