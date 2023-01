Nach der Entscheidung Deutschlands, nun doch Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, besteht Gesprächsbedarf. Aus diesem Grund wird sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Abend den Fragen von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek stellen. Wie der öffentlich-rechtliche Sender ankündigte, soll um 19:25 Uhr die Sendung "Was nun, Herr Scholz?" ins Programm genommen werden. Gesendet wird sie aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.

Direkt im Anschluss an "Was nun, Herr Scholz?" folgt um 19:55 Uhr außerdem ein "ZDF spezial" mit Moderator Matthias Fornoff zur angekündigten Panzerlieferung und der seit Wochen andauernden Debatte. Die kurzfristige Programmänderungen hat unterdessen Auswirkungen auf die neue Serie "Hotel Mondial", deren Start das ZDF um eine Woche verschiebt. Ursprünglich sollte die erste Folge an diesem Mittwoch um 19:25 Uhr ausgestrahlt werden - eine spätere Sendezeit ist nicht möglich, weil das ZDF am Abend noch das Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland bei der Handball-WM überträgt. Die Vorberichterstattung beginnt nun übrigens bereits um 20:05 Uhr und damit zehn Minuten früher als ursprünglich geplant.

Beginnen wird "Hotel Mondial" nun erst in der kommenden Woche, also am 1. März. In der ZDF-Mediathek steht die Auftakt-Folge allerdings schon jetzt zum Abruf bereit. Die neue Vorabendserie rund um Hotelmanagerin Eva de Vries (Gesine Cukrowski) und Lara Hildebrandt (Joy Ewulu) will in emotionalen und spannenden Geschichten die Angestellten und Gäste eines Viersternehotels in den Fokus rücken, so der Sender über die Produktion, hinter der die ndF: Hamburg steht.