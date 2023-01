am 28.01.2023 - 08:20 Uhr

Nach vier Staffeln "Knallerfrauen" und drei Staffeln "Die Martina Hill Show" jeweils für Sat.1, hat sich Martina Hill ein neues Zuhause für ihre nächste Sketch-Comedy gesucht: Ab dem 9. Februar wird "HILLarous" bei Prime Video zum Abruf bereit gestellt. Darin soll es ein Wiedersehen mit altbekannten Figuren von Martina Hill geben, zugleich werden aber auch neue Charaktere eingeführt. Sie schlüpfe "auf ihre unnachmachliche Art in diverse Rollen und lädt sich prominente Gäste für besondere Sketche ein, die sich wie ein roter Faden durch jede Episode ziehen", so Amazon in der Beschreibung des Formats.

Zu den weiteren Februar-Highlights von Prime Video gehört die Serie "The Consultant" mit Christoph Waltz, die ab dem 24. Februar zu sehen sein wird. Waltz übernimmt darin die Rolle des Regus Patoff, der als Berater eingestellt wird, um das Geschäft der App-basierten Spielefirma CompWare auf Vordermann zu bringen. Dadurch sehen sich die Angestellten neuen An- und Herausforderungen gegenüber gestellt, die alles in Frage stellen - darunter auch ihr Leben.

Ab dem 17. Februar beginnt Prime Video mit der Ausstrahlung der dritten Staffel von "Star Trek: Picard" sowie der zweiten Staffel von "Carnival Row". Im Film-Bereich wartet mit "Die Hart" ab dem 24. Februar ein Film, in dem Kevin Hart eine fiktionale Version seiner selbst spielt, die versucht dem Bild des bloßen Belustigers zu entkommen, um als Actionfilmstar ernst genommen zu werden. Hart besucht die "Action-Helden-Schule" von Ron Wilcox, gespielt von John Travolta, in der er versucht zu lernen, wie man einer der begehrtesten Action-Stars der Branche wird.