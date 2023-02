Wie geht es weiter mit dem Magazin-Geschäft von Gruner + Jahr, das inzwischen zu RTL Deutschland gehört? Die von Bertelsmann- und RTL-Chef Thomas Rabe im Herbst angekündigte Überprüfung des Titelportfolios dauert nach wie vor an, im Hintergrund sollen sich schon diverse Interessenten gemeldet haben. Und auf einem eher ungewöhnlichen Weg hat nun auch noch die Star Troopers AG ihren Hut in den Ring geworfen, indem sie per Pressemitteilung ihr Kaufinteresse bekundete.

Die Star Troopers AG hat ihren Sitz in Zürich und ist nach eigenen Angaben an insgesamt 33 Unternehmen in den Bereichen Medien, Advertising, Online-Marketing, Buchverlag, Licensing, Contentproduktion, Filmproduktion, Start-ups, Event, Gaming sowie an angrenzenden Unternehmensfeldern im Digitalsektor beteiligt. Präsident des Verwaltungsrates ist Markus Posset, der nun wissen lässt: "In puncto Medien richtet sich der Blick ganz klar auch nach Deutschland."

Man habe jedenfalls Interesse am gesamten Magazin-Portfolio, in dem man neben "Stern", "Brigitte" und "Geo" aber fälschlicherweise auch gleich noch die "Bunte" vermutet - tatsächlich gehört allerdings "Gala" zum RTL-Portfolio. Kontakt gesucht hat man obendrein demnach auch nicht mit Bertelsmann/RTL-Chef Thomas Rabe, sondern mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Christoph Mohn, der aber den Bertelsmann-Vorstand schon informiert habe. Dieser werde nun "die nächsten Schritte für Gespräche einleiten".

Ziel der möglichen Beteiligung der Star Troopers AG sei es, "neue Ecosysteme und Lizenzen rund um die Marken und Magazintitel und die Fortsetzung der Digitalisierungsstrategie auszubauen, sowie die Neuausrichtung des kompletten eigenständigen Vertriebs (Print und Online) voranzutreiben". Dabei gebe man eine Standort-Garantie für Hamburg und verspricht auch eine volle Einbindung des Betriebsrats. Zudem strebe man ein "Partizipations-Modell" für die Belegschaft an. RTL kommentiert den Bericht nicht.