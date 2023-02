Teile der Türkei und Syriens sind von einem schweren Erdbenen betroffen. Die alleine bis mittags gemeldete Anzahl an Todesopfern geht in die Tausende. Mehrere große Sender werden daher am Montag ihren eigentlich geplanten Programmablauf ändern. So plant etwa das ZDF mit einer 20 Minuten langen Sondersendung, die sich gegen 19:20 Uhr direkt an die "heute"-Nachrichten anschließt. Antje Pieper soll durch die Sondersendung führen. In diesem Zuge verkürzt sich die eigentlich ab 19:25 Uhr geplante "Wiso"-Ausgabe. Am Primetime-Ablauf rüttelt das Zweite nämlich nicht. Der Krimi "Die Toten vom Bodensee" soll wie geplant um 20:15 Uhr beginnen.

Karneval läuft im Ersten entsprechend deutlich später. Einst für 20:15 Uhr eingeplant, verschiebt sich der Start von "Wider den tierischen Ernst" angesichts der aktuellen Ereignisse auf 22:10 Uhr.