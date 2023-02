am 07.02.2023 - 10:22 Uhr

In den Ankündigungen von Bertelsmann-CEO und RTL Deutschland-Chef Thomas Rabe am Dienstag in Hamburg, zahlreiche Gruner+Jahr-Titel einzustellen oder zu verkaufen, sieht der Deutsche Journalisten-Verband einen „verheerenden Aderlass für den renommierten Medienstandort Hamburg“.

Man kommentiert mit erwartungsgemäß deftiger Wortwahl. „Diese Entscheidung ist durch nichts begründet als durch gewissenlose Profitmaximierung“, erklärt DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall. Das sei die Abwicklung des renommierten Medienhauses Gruner + Jahr, obwohl die Marke an sich überraschenderweise überleben darf.

Doch den Ankündigungen von RTL Deutschland traut man beim DJV nicht. Es sei zu befürchten, so der DJV, dass sich RTL Deutschland mittelfristig doch von den verbleibenden Titeln trennen wolle und bis dahin nicht mehr investiere. Die Vorsitzende des DJV Nord, Marina Friedt, sieht Bertelsmann in der Pflicht, der sozialen Verantwortung für die Beschäftigten gerecht zu werden.

„Das RTL-Management muss betriebsbedingte Kündigungen ausschließen. Das ist es den Kolleginnen und Kollegen schuldig.“ Darüber hinaus erwartet sie die Einbindung des Betriebsrates in die jobrelevanten Entscheidungsprozesse innerhalb von RTL. „Bisher ist die Kommunikation mit den gewählten Vertretern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer katastrophal.“