© Leonine Studios

"Unsere Kanäle Filmtastisc, Arthouse CNMA und Home of Horror sind bereits seit Jahren erfolgreich Bestandteil des waipu.tv-Portfolios", so Markus Frerker, COO der Leonine Studios. "Mit der Erweiterung um 'Cinema of Hearts' und 'Filmlegenden' erschließen wir auch für unsere jüngsten Channel-Marken neue Kundengruppen im beliebten Premium-Angebot Perfect Plus von waipu.tv."

Markus Härtenstein, Vorstand bei der Exaring AG, ergänzt: "Die Partnerschaft mit LEONINE Studios erweitert unser umfangreiches Pay-TV- & SVoD- Portfolio auf dann 59 Kanäle und unterstützt so den Anspruch waipu.tvs das attraktivste TV- Produkt mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis am Markt zu bieten."