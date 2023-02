Der Pay-TV-Sender RTL Living macht erstmals eine Eigenproduktion. "Mein urbaner Garten - Zwischen Blüten & Beton" nennt sich der Neustart, der ab dem 7. März jeweils dienstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Produziert wird das Format von der Autentic GmbH.

In "Mein urbaner Garten" begibt sich die Moderatorin und Schauspielerin Sarah Mangione auf eine Reise durch Deutschlands urbane Gärten, "um alles übers Gärtnern zu erfahren", wie es in der Beschreibung heißt. Gezeigt werden soll in sechs Folgen, wie vielseitig die Gärtnerei in deutschen Großstädten sein kann.

Dabei trifft Mangione, die im vorigen Jahr Teilnehmerin bei "Let's Dance" war, verschiedene Menschen, die ihr die Tore zu ihren grünen Reichen öffnen. Dort holt sie sich Tipps, Tricks und Inspirationen für ihre eigene kleine Garten-Laube in Köln.