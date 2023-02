am 08.02.2023 - 16:14 Uhr

Die Zahl der Opfer durch das Erdbeben in der Türkei und Syrien ist inzwischen auf über 11.000 Menschen gestiegen. Um über die aktuelle Situation zu berichten, senden sowohl Das Erste als auch das ZDF im Anschluss an ihre jeweilige Hauptnachrichtensendung auch am Mittwoch wieder Sondersendungen. Im Ersten moderiert Christian Nitsche den "Brennpunkt" um 20:15 Uhr, im ZDF meldet sich Ralph Szepanski mit einem "ZDF Spezial" gegen 19:20 Uhr.

Der Beginn der nachfolgenden Sendungen verschiebt sich entsprechend. Im Ersten startet der Film "Gesicht der Erinnerung" um 20:30 Uhr, im ZDF geht "Hotel Mondial" am Vorabend um 19:40 Uhr an den Start. Die Vorberichterstattung zum DFB-Pokalspiel wird entsprechend gekürzt.