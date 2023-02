Nach den etwas seichteren Filmstoffen am Freitagabend um 20:15 Uhr im Ersten wird ab Mitte März Platz für ein sechsteiliges Comedy-Format sein. Das Erste wechselt somit das Genre auf dem Sendeplatz, auf dem aktuell schon die "Tagesthemen" laufen, kürzlich aber (mit wenig Erfolg) bereits mit True Crime experimentiert wurde. Nun also ist das von SWR und BR kommende und von Constantin Entertainment produzierte "Comedy rettet die Welt" in der Pipeline.

Die Sendung, in der insgesamt 16 Komikerinnen und Komiker im Wechsel auftreten sollen, spielt damit, dass Schlagzeilen inzwischen im Minuten-Takt eintreffen. Wer behält den Überblick, wer trennt Wichtiges von Unwichtigem und vor allem: "Wer findet Lösungen für all diese Probleme?" Genau das hat sich "Comedy rettet die Welt" auf die Fahnen geschrieben. Gemäß der Vorstellungen der Macher soll die erstmals am 17. März im Ersten und der ARD Mediathek gesendete Produktion gleichermaßen "urkomisch" wie "hochprofessionell" sein.



Vor der Kamera agieren unter anderem: Olaf Schubert, Lisa Feller, Paul Panzer, Mirja Boes, Simon Pearce, Mike Krüger, Matthias Matschke, Michael Mittermeier und Meltem Kaptan. In Sachen Comedy hat Das Erste zudem bereits am späteren Donnerstagabend ein Stück weit aufgeräumt.

So soll in nächster Zeit auch donnerstags um 23:35 Uhr mit "extra 3" geplant werden, was die Dosis des Formats im Ersten erhöht. Aktuell zeigt Das Erste auf diesem Slot "Reschke Fernsehen". Ebenfalls zur Ausstrahlung kommen am Donnerstagabend weiterhin "Sträter", "Das Gipfeltreffen" und "Inas Nacht". Florian Schroeder bekommt auf dem Sendeplatz ein neues Format.