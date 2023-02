Am 1. April wird das ZDF 60 Jahre alt - und weil der Geburtstag auf einen Samstag fällt, wird direkt mit einer großen Abendshow gefeiert. "Die Show der Shows" nennt sich das Format, das am 1. April um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Das ZDF verspricht eine Event-Show, die gleich fünf berühmte ZDF-Klassiker vereint, darunter "Der große Preis", die "ZDF-Hitparade" und "Wetten, dass..?". Daneben gibt es auch Hinweise auf "Dalli Dalli" und "1, 2 oder 3". Prominente ZDF-Köpfe werden als Kandidaten dabei sein. Wer die jeweilige Show moderiert, soll bis zum Schluss geheim bleiben.

Schon am Dienstag, den 28. März wird das ZDF unterdessen auf das Fernsehen der vergangenen sechs Jahrzehnte zurückblicken. Gezeigt wird um 20:15 Uhr die "ZDFzeit"-Dokumentation "Loriot, Otto & Co. - 60 Jahre TV-Comedy". Darin kommen unter anderem Oliver Welke, Ilka Bessin, Hugo Egon Balder, Abdelkarim, Wolfgang Lippert, Simone Solga und Hazel Brugger zu Wort. Darüber hinaus sind am 29. März sowie am 5. und 12. April jeweils drei lange "XXL-Album-Nächte" geplant, in denen "Geschichte und Geschichten aus 60 Fernsehjahren" gezeigt werden - "mit kritisch-ironischen Kommentaren" von ZDF-Autor Gert Anhalt. Am 31. März und 1. April folgen außerdem zwei "Kultnächte" mit dem Besten aus "Disco" und der "Hitparade".

Weitere Retro-Nächte umfassen ab dem 27. März außerdem Serien wie "Der Staatsanwalt", "Die Chefin" sowie diverse "SOKO"-Wiederholungen. Serien-Klassiker nimmt daneben ZDFneo ins Programm: Dort laufen schon seit Anfang Februar die ersten drei Staffeln von "Der Landarzt", ehe ab dem 10. März "Die letzte Zeuge" folgt. Am 31. März beginnt der Sender zudem mit der Ausstrahlung der ersten vier "Rettungsflieger"-Staffeln. Und auch im Kinderprogramm von ZDFtivi stehen am 1. und 2. April Klassiker auf dem Programm: Hier gibt's ein Wiedersehen mit "Biene Maja", "Heidi" und "Wickie".

Tommi Schmitt befasst sich derweil am Donnerstag, den 30. März in seiner ZDFneo-Show ebenfalls mit dem Senderjubiläum und hat dafür Oliver Welke eingeladen. Am Freitag, den 31. März wiederum geht es bei "Bares für Rares" um kuriose Gegenstände aus der Geschichte des Senders. Dazu begrüßt Moderator Horst Lichter besondere Gäste, die zusammen mit ihren Objekten Geschichten aus 60 Jahren ZDF zu erzählen haben und letztlich im Händlerraum einen möglichst großen Gewinn erwartet. Anders als sonst kommt der Erlös jedoch einem guten Zweck zu.

Gefeiert wird übrigens auch das 60-jährige Jubiläum der "heute"-Nachrichten - und zwar am 31. März und 1. April. Zum Jubiläum werden die 19:00-Uhr-"heute" und das "heute journal" den Sendestart im virtuellen Nachrichtenstudio wieder aufleben lassen: In der historischen Kulisse von 1963 – schwarz-weiß und digital nachmodelliert anhand von Aufnahmen aus der Baracke in Eschborn. Ab dem 6. März sind darüber hinaus montags gegen Mitternacht Film-Highlights des "kleinen Fernsehspiels" zu sehen, denn auch die junge Film-Reihe feiert runden Geburtstag.

Teil des Jubiläumsprogramms ist daneben auch ein "Moma vor Ort Spezial", in dem Dunja Hayali am 22. März mit Menschen über das ZDF der nächsten 60 Jahre spricht. In der ZDF-Mediathek soll es ebenfalls einen Themenschwerpunkt geben - und selbst im Podcast "Lanz & Precht" wird der Geburtstag des ZDF eine Rolle spielen. Konkret werden Markus Lanz und Richard David Precht am 31. März zurückblicken und über dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine Rolle für die Gesellschaft sprechen. In der zweiten Jahreshälfte stehen dann außerdem unter anderem noch "60 Jahre Das aktuelle Sportstudio", "60 Jahre Bundesliga" auf dem Programm.