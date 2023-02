Im vergangenen September verabschiedete sich mit Maren Seefeld eine "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Figur, die knapp 3000 Folgen lang Teil der RTL-Daily war. Schauspielerin Eva Mona Rodekirchen begründete die Entscheidung damals damit, dass ihr "die Kraft flöten" gegangen sei. Die Autorinnen und Autoren ließen ihre Figur auf Weltreise gehen, eine Rückkehr in den Kolle-Kiez wurde von niemandem ausgeschlossen.

Ex-"ViB"-Star mischt den Fürstenhof auf

Ebenfalls zurück am Set einer täglichen Produktion ist indes Laura Osswald, die einst unter anderem an der Sat.1-Daily "Verliebt in Berlin" (als Rolle Hannah) mitwirkte. Jonas Baur arbeitete hinter den Kulissen der Serie, inzwischen ist er neuer Produzent von "Sturm der Liebe". Und dort spielt nun auch Osswald bald eine wichtige Rolle. Sie wird ab April als Köchin Greta Bergmann dabei sein. Osswald: "Ich bin und bleibe ein Serienkind. Für mich gibt es in meinem Beruf nichts Schöneres, als jeden Tag zu meiner 'Setfamilie' zu kommen. Es macht unheimlich Spaß, an den Rollen zu feilen und den Figuren Farbe zu verleihen."