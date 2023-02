Im Rahmen einer Presseveranstaltung hat Amazon Prime Video am Dienstag weitere Details zur inzwischen schon vierten Staffel von "LOL: Last One Laughing" verraten. Bisher bekannt war, dass der April als Startmonat auserkoren war. Nun ist fix: Los geht es am Donnerstag, 6. April und somit direkt vor dem langen Osterwochenende. Am Veröffentlichungsmodus ändert sich nichts. Jede Woche sollen zwei Episoden erscheinen.