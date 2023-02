am 16.02.2023 - 10:55 Uhr

Mit 22 Episoden fällt die aktuell laufende Staffel der ZDF-Vorabendkrimiserie "Die Rosenheim-Cops" etwas kürzer aus als in den vergangenen Jahren gewohnt. Auch ein neues Primetime-Special der Bavaria-Fiction-Produktion ist diesen Winter im Zweiten nicht vorgesehen. In der kommenden Fernsehsaison 23/24 sieht das wieder anders aus. Wie nun bekannt wurde, laufen in diesen Tagen die Kameras für eine 90 Minuten lange Folge namens "Sterben für den guten Zweck".