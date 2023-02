am 21.02.2023 - 13:26 Uhr

"Zeit Verbrechen" gehört hierzulande zu den beliebtesten Podcasts - und demnächst soll es dazu auch noch eine begleitende Serie geben, die beim Streamingdienst Paramount+ zu sehen sein soll. Entsprechende Pläne hat die "Zeit" jetzt bestätigt. Demnach wird X Filme Creative Pool ("Babylon Berlin", "Der Scheich") vier Filme produzieren, die jeweils von einem ausgewählten Fall aus dem Podcast inspiriert wurden. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen und dauern noch bis Ende Juni an.

Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin und langjährige Gerichtsreporterin der "Zeit", rief den Podcast im April 2018 ins Leben. Gemeinsam mit Andreas Sentker, Leiter des Ressorts Wissen, moderiert sie den Podcast auch selbst. Dieser beruht auf den Recherchen von Sabine Rückert und anderen Reporterinnen und Reportern der "Zeit". "Ich bin sehr glücklich, dass wir uns für die X-Filmer und für Paramount+ entschieden haben", sagt Rückert. "Ich bin sicher, dass es ihnen gelingt, die aufwändig recherchierten Kriminalgeschichten der 'Zeit'-Redaktion - die ja die Grundlage für dieses Projekt sind – wunderbar in Spielfilme zu übersetzen."

Realisiert werden die Filme von vier jungen Regisseurinnen und Regisseuren, die auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnen: Faraz Shariat ("Futur Drei"), Helene Hegemann ("Axolotl Overkill"), Mariko Minoguchi ("Mein Ende. Dein Anfang.") und Jan Bonny ("Wintermärchen"). Die Drehbücher sind teilweise in Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren wie Raquel Dukpa, Paulina Lorenz, Esther Preussler und Jan Eichberg entstanden. Produziert werden die vier Filme von Jorgo Narjes ("Wild Republic") und Uwe Schott ("Babylon Berlin").

Narjes und Schott wollen eigenen Angaben zufolge neue Wege gehen und "ungeahnte Perspektiven auf das Crime-Genre" eröffnen. "Jeder der vier Filme verfolgt einen ganz eigenen Erzählansatz und verspricht eine außergewöhnliche Umsetzung, die nicht nur Fans des Podcasts in ihren Bann ziehen wird."

Überschwänglich äußert sich auch Susanne Schildknecht, die bei Paramount unter anderem für die deutschen Produktionen Originals verantwortlich ist: "Podcast goes Streaming – eine perfekte Mischung und absolut einzigartig. Wir freuen uns sehr, dass X Filme mit diesem außergewöhnlichen Projekt, dessen IP eine riesige Fangemeinde hat, zu uns gekommen ist", sagt sie. "Einen derart bekannten und beliebten Podcast in Bild und Geschichte überzeugend umzusetzen, ist eine besondere und im wahrsten Sinne des Wortes spannende Herausforderung, die bereits in den Drehbüchern absolut überzeugend ist."

Wann genau sich das Publikum vom Ergebnis der "Zeit Verbrechen"-Verfilmung überzeugen können, ist bislang noch nicht bekannt.