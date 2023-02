Ein Quartett wird in diesem Jahr den Eurovision Song Contest moderieren: Wie die BBC bekanntgegeben hat, sollen Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham und Julia Sanina im Mai durch die größte Musikshow führen. Norton kommentiert für die BBC seit vielen Jahren den ESC, kennt sich also wie kaum ein anderer in der bunten Eurovision-Welt aus - während er ausschließlich beim Finale auf der Bühne stehen wird, werden seine Mitstreiterinnen zusätzlich auch die beiden Halbfinalshows präsentieren.

Hannah Waddingham ist unter anderem für ihre Rolle in der Comedyserie "Ted Lasso" bekannt, für die sie bereits einen Emmy Award gewonnen hat. Alesha Dixon stand in der Vergangenheit unter anderem für "Britain's Got Talent" und als Jurorin bei "Strictly Come Dancing" vor der Kamera. Julia Sanina ist eine ukrainische Sängerin, die mit ihrer Band The Hardkiss bereits am ESC-Vorentscheid der Ukraine teilnahm und Finalistin der ukrainischen Version von "Let's Dance" war. Dass sie Sanina Teil des Moderations-Teams ist, hängt auch mit dem Vorjahres-Sieg der Ukraine zusammen - wegen des anhaltenden Kriegs war der Eurovision Song Contest in diesem Jahr jedoch nach Liverpool verlegt worden.

Im Finale wird Graham Norton übrigens zusätzlich auch als Kommentator bei der BBC fungieren - um das möglich zu machen, wird es sich in der Kommentatorenbox mit mit der Schauspielerin und Komikerin Mel Giedroyc abwechseln.

"Die BBC ist begeistert, eine so talentierte Besetzung zu haben, die den Eurovision Song Contest aus Liverpool - im Namen der Ukraine - in die Welt trägt", sagte Kate Phillips, Director of Unscripted bei der BBC. "Eine Sache, die uns alle wirklich verbindet, ist die Musik, und wir sind stolz darauf, ein Team, das mit der Welt der Musik, der Darbietung und der Live-Übertragung bestens vertraut ist, als Teil unserer Eurovisions-Moderationsfamilie zu haben. Es wird ein bemerkenswerter Moment für die BBC sein, zwei große Höhepunkte des diesjährigen TV-Jahres, die Königskrönung und die Eurovision, in derselben Woche zu präsentieren."