am 28.02.2023 - 11:39 Uhr

Am kommenden Wochenende beginnt die neue Saison der Formel 1. Der Rennzirkus wird dann bis zum Jahresende an 23 Strecken halt machen – es gilt, Max Verstappen vom WM-Thron zu schubsen. Deutsche Fernsehzuschauer müssen sich dabei womöglich auf eine Änderung einstellen, denn RTL wird nach vielen Jahren der Übertragung nun gar nicht mehr dabei sein. 2021 und 2022 hatte der Sender via Sublizenz von Sky immerhin von vier Rennen berichtet. Weil die Reichweiten allerdings deutlich rückläufig waren und die Frage durchaus berechtigt ist, welchen Vorteil ein frei empfangbarer Sender hat, wenn er eben nur hin und wieder mal übertragen darf, hat RTL sein Formel 1-Engagement Ende 2022 beendet.

Zwar betreibt Sky Deutschland keinen klassischen Free-TV-Sender mehr (Sky Sport News wurde schließlich wieder ins Pay-TV geholt), kann aber theoretisch über seine Webseite oder App kostenfreie Zugänge schaffen. Theoretisch wäre auch denkbar, eine Übertragung im TV "unverschlüsselt" zu senden.

Sky Sport F1 überträgt, so viel steht fest, alle 23 Rennen der Saison. Der Vertrag mit dem Rechtegeber sieht vor, dass Sky vier davon frei empfangbar verfügbar machen muss. Das ist übrigens nur noch in diesem und im kommenden Jahr der Fall. Ab 2025 und dann bis 2027 greift eine neue Vereinbarung mit der Formel 1. Diese wird Sky noch mehr Exklusivität einräumen, dann müsste nämlich nur noch ein deutscher Heim-GP im Free-TV landen.