Über Jahre hinweg, genauer zwischen 2010 und 2017, haben (meist jugendliche) Menschen mit den Figuren von "Pretty Little Liars" gefiebert – und sicherlich manchmal angesichts so mancher abstruser Wendung den Kopf geschüttelt. Mit "Pretty Little Liars: The Perfectionists" bekam die Freeform-Serie später einen Ableger, der nicht langlebig war und in Deutschland bei Sixx linear großteils sehr enttäuschende Quoten einfuhr. Nun hat der Streamer HBO Max die Marke wieder ausgegraben und neu aufgeladen.

Die "Little Liars" werden von Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles, und Maia Reficco verkörpert, zum weiteren Cast gehören Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson und Alex Aiono. Marlene King, die das Original von "Pretty Little Liars" entwickelte, Michael Grassi, Caroline Baron und Leslie Morgenstein und Gina Girolamo von Alloy Entertainment sind hinter den Kameras kreativ aktiv. Roberto Aguirre-Sacasa, der "Riverdale"-Showrunner, schrieb die Bücher. Neben dem neuen "Pretty Little Liars" bietet RTL+ schon jetzt auch die beiden anderen Serien an.