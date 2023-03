am 03.03.2023 - 16:37 Uhr

Abgang beim Sportsender Sport1: Sascha Haas verlässt das Unternehmen, das hat der Sender gegenüber "Clap" bestätigt. Haas arbeitete zuletzt als Head of News und Head of Show beim Sender, hier muss sich Sport1 also auf die Suche nach einer passenden Nachfolge machen. Nach "Clap"-Infos ist derzeit noch unklar, wer den Posten künftig bekleiden soll.

Haas war jedenfalls ein langjähriger Mitarbeiter von Sport1. 1999 machte er noch ein Praktikum beim damaligen DSF, danach arbeitete er frei für unter anderem Premiere, DSF und Sat.1. Seit Herbst 2011 ist er fest angestellt bei Sport1, zunächst als Produktmanager, später stieg er zum Nachrichtenchef auf. Er arbeitete auch als Redakteur und Leiter der Sendung für diverse Formate von Sport1, etwa den "Doppelpass", "Laola" oder die "Spieltagsanalyse". Auch bei der Bundesliga sowie Welt- bzw. Europameisterschaften war er für den Privatsender im Einsatz.