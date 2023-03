ZDFneo wird im April die italienisch-deutsche Coming-of-Agen-Serie "The Gymnasts" ausstrahlen. Diese basiert auf dem Roman "Corpo Libero" von Ilaria Bernadini und erzählt nicht nur von der Sehnsucht nach dem Erwachsenwerden, sondern auch von der Angst dafür. Gezeigt werden die sechs Folgen am Mittwoch, den 19. und 26. April jeweils ab 21:45 Uhr im Dreierpack. In der ZDF-Mediathek steht die komplette Serie schon ab dem 15. April um 10:00 Uhr zum Abruf bereit.

Im Mittelpunkt steht die 15-jährige Martina del Bianco, die Kunstturnerin bei "Vis Invicta" ist, einem Team aus Neapel. Nach einer längeren, verletzungsbedingten Pause nimmt sie zum ersten Mal wieder an einem Wettkampf teil. Dabei muss sie nicht nur ihre Angst überwinden, noch einmal zu stürzen, sondern auch ihren Platz in der Mannschaft wiederfinden. Denn hier gibt inzwischen die dominante Carla den Ton an. Bei einem wichtigen Turnier will das Team unbedingt glänzen, um sich so einen Platz im Olympiakader ihres Landes zu sichern. Der Ehrgeiz der Mädchen wird dabei von Mannschaftsarzt Alex getrieben und von Trainerin Rachele herausgefordert. So gehen Martina und ihre Mannschaft bis an ihre körperlichen und mentalen Grenzen ­- und darüber hinaus, bis der Druck schließlich zu groß wird und ein Mord geschieht.

"The Gymnasts" ist eine Koproduktion von Indigo Film und Network Movie, hergestellt in Zusammenarbeit mit ZDF Studios, in Koproduktion mit ZDFneo. Darüber hinaus sind auch RAI Fiction, Paramount+ und All3Media International an der Serie beteiligt.