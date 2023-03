Bereits seit 2009 ist Hans-Joachim Strauch alleiniger Geschäftsführer des ZDF Werbefernsehens, eine 100-prozentige ZDF-Tochter. Und daran wird sich in naher Zukunft wohl auch nichts ändern, der Aufsichtsrat des Unternehmen hat nun nämlich den Vertrag mit dem Chef des ZDF-Vermarkters um fünf Jahre bis Ende 2027 verlängert. "Mein Team und ich sind zuversichtlich, dass wir an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen werden", so Strauch in einer Stellungnahme.

Darüber hinaus hat das ZDF Werbefernsehen im Zuge der Vertragsverlängerung bekanntgegeben, dass man im vergangenen Jahr den bislang höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte erreicht habe. Der finanzielle Beitrag, den die ZDF-Tochter jährlich für das ZDF erwirtschaftet, habe sich seit der Ausgliederung vor mehr als zehn Jahren zudem kontinuierlich gesteigert.

"Ich bin sehr glücklich über den erwirtschafteten Umsatz aus dem vergangenen Jahr, und dies trotz des stetig steigenden Wettbewerbsangebots – sowohl linear als auch digital", sagt Hans-Joachim Strauch, der erklärte, der Umsatz sei um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wie hoch der Umsatz genau war, verrät das Unternehmen nicht. "Herausragende Ergebnisse in herausfordernden Zeiten. Im vergangenen Jahr erzielte das ZDF Werbefernsehen sogar höhere Werbeeinnahmen durch Werbung als im Boomjahr 2000, dem Jahr vor dem wirtschaftlichen Einbruch aufgrund der Anschläge von 9/11", so Strauch.

Strauch absolvierte eine Ausbildung zum Werbekaufmann und studierte Betriebswirtschaftslehre und Sozialökonomie. Nach Stationen in der deutschen Mediabranche wechselte der gebürtige Hamburger 1993 in die Verkaufsleitung von Sat.1. 2002 übernahm Strauch die Abteilung Werbefernsehen im ZDF und gründete 2008 gemeinsam mit der ARD Media GmbH (damals noch ARD- Werbung Sales & Services) die ARD & ZDF Fernsehwerbung GmbH, eine gemeinsame Vertriebstochter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2015 war er nebenamtlicher Geschäftsführer.