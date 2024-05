Den rund zwei Jahre alten Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" sendete RTL am Sonntag zur besten Sendezeit und kam damit durchaus auf passable Quoten. Ermittelt wurden in der klassischen Zielgruppe 10,1 Prozent Marktanteil. 0,58 Millionen Menschen dieser Altersklasse schauten zu. Insgesamt belief sich die Sehbeteiligung sogar auf 1,47 Millionen. Für den Sieg im Hollywood-Wettkampf reichte es aber nicht. Der "Tatort" im Ersten war – wenig überraschend – stärker, aber auch ProSieben hatte am Sonntagabend mit Filmlizenzware bessere Karten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;