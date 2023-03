RTLzwei hat die zweite Staffel der Doku-Reihe "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter" in Aussicht gestellt. Die neuen Ausgaben des Formats sind ab dem 30. März immer donnerstags ab 20:15 Uhr zu sehen. "Nachtschicht" ersetzt damit auf diesem Sendeplatz die Wiederholungen von "Hartes Deutschland", die dort aktuell noch zu sehen sind.

In dem von Janus TV produzierten Format werden Rettungskräfte bei ihrer Arbeit in der Nacht gezeigt - und das ab der Alarmierung bis hin zur Übergabe in die Notaufnahme. Um nah dran zu sein an den Akteurinnen und Akteuren, setzt die Produktion auch auf Bodycams. In den neuen Ausgaben ist unter anderem ein Rettungseinsatz via Hubschrauber in NRW zu sehen oder auch der Einsatz der Rettungskräfte bei zahlreichen Verkehrsunfällen.

Im Frühjahr 2022 hat RTLzwei die erste Staffel der Doku-Reihe ausgestrahlt, die Quoten lagen dabei auf einem überschaubaren Niveau. Die vier Ausgaben erreichten nur etwas mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, der (ungewichtete) Marktanteil über die vier Folgen hinweg lag bei 4,6 Prozent.