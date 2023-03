Auch wenn noch nicht sicher ist, ob die ProSiebenSat.1-Hauptversammlung tatsächlich wie geplant Anfang Mai stattfinden kann, wird bereits darüber spekuliert, wer im Aufsichtsrat künftig die vier Sitze übernehmen wird, über die an diesem Tag entschieden wird. Wie "Business Insider" berichtet, soll der italenische Medienkonzern Mediaforeurope (MFE), der von Pier Silvio Berlusconi geleitet wird, zwei der SItze für sich reklamieren.

Demnach soll ein Sitz von Katharina Behrends besetzt werden. Die langjährige Geschäftsführerin von NBC Universal in Deutschland war vor einem halben Jahr zur neuen General Managerin für die deutschsprachige Region bei Mediaforeurope ernannt worden. Ein Wechsel in den Aufsichtsrat, um die Interesse der Italiener zu vertreten, käme nicht überraschend und wird nach DWDL.de-Informationen auch in Unterföhring positiv gesehen, immerhin bringt Behrends reichlich Erfahrung in der Branche mit.

Ohnehin scheint sich ProSiebenSat.1 zunehmend mit dem Großaktionär zu arrangieren. Immer wieder ist zu hören, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Wiele - anders als sein Vorgänger Werner Brandt - das Gespräch mit MFE sucht. Zusammen mit dem neuen Konzernchef Bert Habets arbeitet Wiele zudem offenbar an einer Strategie, ProSiebenSat.1 wieder stärker als zuletzt als Medienkonzern zu positionieren. Laut "Business Insider" soll der Hauptfokus in den nächsten Jahren darauf liegen, das Streaming-Angebot deutlich auszubauen und im Netz Marktanteile zu erobern.

Sollte MFE bei der nächsten Hauptversammlung den zweiten Sitz im Aufsichtsrat mit einem eher unabhängigen Vertreter besetzen, gelte auch dessen Wahl als sehr wahrscheinlich, schreibt "Business Insider". Kein Thema ist dagegen Donata Hopfen: Nachdem das "Handelsblatt" die ehemalige DFL-Chefin am Freitag mit einem möglichen Aufsichtsratssitz in Verbindung brachte, ist an dieser Personale nach DWDL.de-Informationen nichts dran.