Es ist weiter Bewegung im Nachmittagsprogramm der deutschen Privatsender, diesmal überraschend bei RTL: Im April beendet der Sender nach anderthalb Jahren den Versuch, zwischen „Punkt 12“ am Mittag und den lange etablierten Formaten am Vorabend, auch am späten Nachmittag mit in-house produzierten Informationsprogrammen zu punkten.

Am 2. August 2021 startete um 16.45 Uhr eine zweite werktägliche Ausgabe von „RTL aktuell“, anfangs direkt aus der Redaktion gesendet, gefolgt von „Explosiv Stories“ um 17 Uhr als Ableger des 18-Uhr-Magazins, nur getrennt durch die Ausstrahlung der Dailysoap „Unter uns“ um 17:30 Uhr. Im Februar 2022 wurden beide Sendungen schon gekürzt, „RTL aktuell“ auf 17 Uhr gelegt, „Explosiv Stories“ folgte um 17.07 Uhr.

Jetzt ist Schluss. Hintergrund dürfte die erfolgreich etablierte Rückkehr der Gerichtsshows am Nachmittag sein. Eine halbe Stunde Information bzw. Infotainment zwischen dem Unterhaltungsangebot von „Barbara Salesch - Das Strafgericht“ sowie „Ulrich Wetzel - Das Strafgericht“ und der Dailysoap „Unter uns“ ist kein idealer Audience Flow, wie die überschaubaren Einschaltquoten belegen.

Auf Anfrage von DWDL.de bestätigt eine RTL-Sprecherin am Dienstagvormittag die Einstellung der beiden Sendungen am Nachmittag - mit einer gehörigen Portion Euphemismus: „Die Sehgewohnheiten und Bedürfnisse am späten Nachmittag haben sich in den letzten Monaten noch einmal stark verändert. Darüber hinaus hat die Dopplung von ‚Explosiv Stories‘ und ‚Explosiv‘ den ein oder anderen irritiert.“

„Deswegen haben wir uns trotz der stabilen und zuletzt steigenden Quoten beider Formate entschieden, die Bedürfnisse unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ab Ende April noch gezielter zu bedienen und damit den Übergang in unsere starke Abendstrecke weiter zu optimieren“, so eine RTL-Sprecherin weiter. Was der Sender stattdessen um 17 Uhr zeigen will, ist noch nicht bekannt. Nach DWDL.de-Informationen will man am Vorlauf der Gerichtsshows anknüpfen.