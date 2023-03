Michael Wendler steht vor der Rückkehr ins deutsche Fernsehen. RTLzwei hat nun eine neue Dokusoap angekündigt, in der der umstrittene Schlagersänger zusammen mit seiner Frau Laura zu sehen sein wird. Inhaltlich geht es um die Schwangerschaft von Laura Müller: Noch in diesem Sommer erwartet das Paar ihr erstes gemeinsames Kind. Die Vorbereitungen auf die Geburt will man mit den Kameras begleiten, Staffel-Highlight werde die Geburt selbst sein, heißt es vom Sender. Ausgestrahlt werden soll die neue Doku noch in diesem Jahr.

Produziert wird die noch namenlos Dokusoap von Rainer Laux Productions und EndemolShine Germany, sechs Ausgaben werden entstehen. Für Michael Wendler ist es die Rückkehr ins deutsche Fernsehen: Nachdem er mit Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie für Schlagzeilen gesorgt hatte, kündigte er seinen Ausstieg bei "DSDS" an, wo er damals eigentlich noch in der Jury saß. Den Medien, auch seinem damaligen Haussender RTL unterstellte er, "gleichgeschaltet" zu sein. RTL sagte daraufhin alle geplanten Formate mit dem Schlagersänger ab. Als er auch noch die NS-Zeit verharmloste und die Corona-Politik mit Konzentrationslagern verglich, wurde er in den bereits fertig produzierten "DSDS"-Ausgaben unkenntlich gemacht.

Bis heute war der Wendler wegen seiner Ausfälle nicht mehr im deutschen Fernsehen zu sehen - nun verhilft RTLzwei ihn zu seinem Comeback. Erst am Montag hatte der Sänger angekündigt, seinen Telegram-Kanal zu schließen. Dort hatte er seine Ansichten und Hetz-Aussagen in den vergangenen Jahren verbreitet. Ob das eine Voraussetzung für RTLzwei war, um die Dokusoap umzusetzen, will der Sender auf Anfrage von DWDL.de nicht sagen. Ein Sendersprecher erklärt: "Zu vergangenen oder aktuellen privaten Ansichten von Michael Wendler kann RTLzwei keine Auskunft geben. Fakt ist: Der Sender gibt radikalen Agenden und Positionen keine Plattform."

In einer Pressemitteilung von RTLzwei kann sich Michael Wendler dann auch erklären. "Laura und ich sehen dieses Format als Möglichkeit zum Neustart für uns an", sagt er und zeigt zumindest den Anschein von Einsicht. "Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren." Welche Aussagen er damit meint, bleibt aber auch nach der Ankündigung des neuen Formats unklar. Er wolle nun seiner Frau und dem Baby die ganze Aufmerksamkeit schenken. "Was sie am allerwenigsten brauchen, sind die Konflikte und Kontroversen, die in letzter Zeit mit meinem Namen verbunden waren."