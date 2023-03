Für sein Osterprogramm hat RTL zwei Specials von "Wer wird Millionär?" angekündigt. Diese sind am 9. und 10. April (also Ostersonntag und Ostermontag) jeweils zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen, beide haben eine Bruttolänge von fast vier Stunden. Noch spannender als die Specials an sich ist aber die Tatsache, dass RTL und Endemol Shine Germany die beiden Sonderausgaben auch inhaltlich etwas aufpeppen und den Teilnehmenden einen neuen Joker an die Hand geben.

Wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin nämlich den Günther-Jauch-Joker zieht, kann er oder sie den Moderator selbst um Rat fragen. Jauch sieht auf seinem Monitor das richtige Ergebnis natürlich nicht und steht auch mit niemandem außerhalb des Studios in Kontakt. Weiß Jauch die Antwort, könnte er der Person auf dem heißen Stuhl also eine wichtige Hilfe sein. In den beiden Oster-Specials sollen zudem Promis in Handyvideos die Auswahlfragen stellen.

Dass die Teilnehmenden der Quizshow Günther Jauch um Rat fragen können, ist neu. Im Ausland hat man mit diesem Joker dagegen schon mehr Erfahrungen gesammelt. Seitdem "Who wants to be a millionaire?" 2018 mit Jeremy Clarkson als Host zurückkehrte, gibt es auch den Frag-den-Moderator-Joker. Die Zukunft der britischen Quizshow ist derzeit aber mal wieder unklar. Fest steht nur: Mit Jeremy Clarkson geht es langfristig nicht weiter (DWDL.de berichtete).

Neben den beiden "Wer wird Millionär?"-Sonderausgaben stehen am Ostersonntag und Ostermontag aber noch weitere Specials an. So hat RTL nun auch angekündigt, zwei Spezial-Ausgaben seiner Kuppelshow "Bauer sucht Frau" zu zeigen. Am 9. April dreht sich ab kurz nach 19 Uhr alles rund um "Neues Babyglück auf den Höfen", ehe es einen Tag später mit einem generellen Überblick über Neues ("Was ist auf den Höfen los?") weitergeht.