Phil Laude spielt in "Almania" Frank Stimpel, beschrieben als "Inbegriff des Alman in Lehrergestalt": Korrekt, regelbesessen und laktoseintolerant. Nach einer unbedachten rassistischen Äußerung, die natürlich sofort zum YouTube-Hit wird, muss er seine Lehrerprüfung allerdings ausgerechnet an der Cem-Özdemir-Gesamtschule mit 90-prozentigem Migrationsanteil nachholen. Und so treffen Stimpels Tugenden, Maßstäbe und Vorurteile auf die Probleme einer sehr diversen Reihe an Teenagern an einer Großstadtgemeinschaftsschule.

Zwei Pilotfolgen der SWR-Serie waren 2021 in der ARD-Mediathek veröffentlicht worden, nun komplettieren acht weitere Episoden die erste Staffel. Sie werden ab dem 21. April 2023 in der ARD-Mediathek veröffentlicht. Noch immer hat Stimpel darin wenige Wochen Bewährungszeit, ehe die Prüfung ansteht, an der seine Zukunft als Lehrer hängt.

Modern, aufgeschlossen, vorurteilsfrei soll er sich zeigen - aber bei allem guten Willen mit Robotik-AG, Klassenfahrt und Schulbasar sind Stimpels Vorstellungen von gelingender Vorbereitung aufs Leben maximal inkongruent mit den Bedürfnissen und Wertmaßstäben seiner Schülerinnen und Schüler.

Während Phil Laude nicht nur die Hauptrolle übernimmt, sondern auch als Showrunner für die Serie verantwortlich ist, spielen Pegah Ferydoni, Zejhun Demirov, Dela Dabulamanzi, Ludger Pistor, Johannes Zeiler, Milton Welsh, Tim Valerian Alberti, Jansel Dogan, Derya Dilber, Samirah Breuer, Mido Kotaini, Vincent Hahnen, Leonid Roth und Mathilda Smidt seine Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium der Schule.

Headautor ist Elmar Freels, die Drehbücher zu den acht halbstündigen Folgen schrieben Fabian Rommel, Jennifer Bentz, Pesh Ramin, Thomas Mielmann und Elmar Freels, inszeniert wurden sie von David Gruschka. Producerin ist Rosh Khodabakhsh, als Produzentinnen und Produzenten fungieren Kirstin Wille, Marc Schmidheiny, Christoph Daniel, Phil Laude und Ralph Schiller. Die Redaktion liegt bei Simon Riedl und Sabrina Strehse.