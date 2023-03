Auch wenn vielen Film- und Serien-Macherinnen und -Machern das Herz blutet, wenn ihre Inhalte auf kleinen Handy-Displays konsumiert werden: Durch die Apps von Streamingdiensten ist diese Variante längst gang und gäbe. Und wer sich ganz darauf beschränken will, der könnte künftig vielleicht sogar etwas Geld sparen. Zumindest experimentiert nun Paramount+ mit einer neuen Tarif-Variante, die nur die Nutzung auf mobilen Endgeräten, wozu Handys und Tablets gezählt werden, umfasst.

Eingeführt wird dieser neue Tarif Mitte April zunächst nur in zwei Ländern, namentlich Mexiko und Brasilien. In Mexiko werden dafür monatlich 79 Pesos fällig, umgerechnet also knapp 4 Euro. Mit diesem Preis war Paramount+ ursprünglich in dem Land auch für den Standard-Zugang an den Markt gegangen, inzwischen ist der Preis hier aber auf monatlich 109 Pesos (rund 5,50 Euro) gestiegen. In Brasilien soll der Mobile-Tarif 14,90 Real kosten, umgerechnet etwa 2,68 Euro. Der Standard-Tarif liegt hier bei 19,90 Real.

Laut interner Studien würden mehr als die Hälfte der Online-Nutzerinnen und Nutzer in diesem Ländern Smartphones auch für den Zugang zu Streamingdiensten nutzen, hieß es seitens Paramount als Begründung, wieso man sich für Mexiko und Brasilien entschieden habe. Je nach Erfolg ist eine Ausweitung auf weitere Länder aber sicherlich nicht ausgeschlossen.