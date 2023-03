Mit dieser Serie wird in mehrerlei Hinsicht Neuland betreten. Wenn am 8. Mai die Thriller-Produktion "Zwei Seiten des Abgrunds" startet, dann nimmt auch eine in ihrer Form neuartige Veröffentlichungsstrategie in Deutschland ihren Lauf. Die insgesamt sechs Folgen sollen zeitgleich in Deutschland zu sehen sein und parallel im klassischen Pay-TV bei Warner TV Serie gesendet werden wie auch beim Streamer RTL+ zur Verfügung stehen. RTL+ ist deutsche Heimat von HBO Max, Warner TV Serie gehört wie HBO Max zu Warner Bros. Discovery.