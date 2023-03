Home of Talents, das Leonine-Label, das sich um die Vermarktung von ausgewählten YouTube-Kanälen kümmert, hat nun den Mann unter Vertrag genommen, der mit seiner "Zerstörung der CDU" einst für viele Schlagzeilen sorgte. Rezo betreibt mittlerweile verschiedene Kanäle auf der Plattform, "rezo" ist dabei der mit den meisten Abonnentinnen und Abonneten – aktuell rund 1,75 Millionen. Mit drei weiteren Kanälen kommt er auf addiert weitere 1,05, 1,65 und 0,21 Millionen Abos. Regelmäßig lägen die Video Views von Rezo-Clips bei monatlich über 20 Millionen, heißt es in einer Meldung vom Dienstag.

Johannes Schmidbauer ist Managing Director beim Leonine-Label und erklärt: "Unser Versprechen in den Werbemarkt ist ein garantiert markensicheres Premium-Umfeld für Media-Kampagnen im Rahmen der bekanntesten und beliebtesten deutschen Publisher. Unser zweites Versprechen richtet sich an ausgewählte Webvideoproduzent*innen, denen wir einen echten, nachhaltigen und marktverändernden Mehrwert garantieren können." Rezo nannte er "Stimme einer Generation", die weit über den Social-Media-Kosmos hinaus bekannt sei. Rezo unterstrich in einer Stellungnahme unterdessen, dass er "immer für Neues und neue Prozesse" zu haben sei.



Das Leonine-Label Home of Talents arbeitet auch mit Publisherinnen und Publishern wie Julia Beautx, MAX, Kisu, Kayly Shyx, Dave Henrichs zusammen. Es betreibt auch Channels wie etwa den von "stern TV".

Andere Publisher haben indes bei einem weiteren Joyn-Event die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Die Firma Media Total, die vor einiger Zeit Schlagzeilen machte, weil sie kurzerhand ein "Kick auf Eis"-Event umbauen musste (DWDL.de berichtete) lädt am 6. Mai (ein Samstag) ab 18 Uhr zu einer erneuten "Teammates"-Ausgabe. Bei der von Steven Gätjen moderierten Veranstaltung müssen diverse aus dem Internet bekannte Menschen in insgesamt 15 abwechslungsreichen Spielen Intelligenz, Geschicklichkeit und Sportlichkeit unter Beweis stellen.