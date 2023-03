Sat.1 hat einen Starttermin für die neue Staffel der Kochshow "The Taste" angekündigt. Insgesamt sieben Folgen werden ab dem 3. Mai immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Moderiert wird das Format erneut von Angelina Kirsch. Frank Rosin ist erstmals in der Geschichte der Sendung nicht mit dabei, er wird von Nelson Müller in der Jury ersetzt. Gemeinsam mit Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue bewertet er die Gerichte der teilnehmenden Köche.

Aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern werden die Teilnehmenden vermutlich bekannt vorkommen. Denn sie alle waren in einer der vorangegangenen Staffel schon einmal Teil von "The Taste", konnten damals aber nicht gewinnen. Nun erhalten sie vom Sender eine zweite Chance. Mit dabei ist etwa Fleischermeisterin Christa, die 2013 in der ersten Staffel Platz vier belegte. Und auch aus der Jubiläumsstaffel 2022 ist jemand dabei - Koch-Azubi Tobi. Er war im vergangenen Jahr der bislang jüngste Teilnehmer der Show.

In den vergangenen Jahren startete "The Taste" meist im September, jetzt geht es also schon deutlich früher los. 2022 erreichte die Kochshow im Schnitt etwas mehr als 10 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, damit war das Format eins der erfolgreichsten im Sat.1-Programm überhaupt. Durchschnittlich sahen sich mehr als 1,20 Millionen Menschen die neun ausgestrahlten Folgen an. Das kürzlich am Mittwochabend getestete "The sweet Taste" konnte an diesen Erfolg allerdings nicht so recht anknüpfen, mit im Schnitt 6,6 Prozent sah es eher mau aus. Auch die Durchschnittsreichweite blieb bei unter der Millionen-Marke hängen.